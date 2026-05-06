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Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,69M
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ID: 35985
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh, 65

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Superb 3 habitaciones – unos 70 m2 bien optimizadas Mamad + mirpeset 8 m2 (calma, vegetación) 1er piso brillante en 5 - edificio de la tienda íntima Renovación arquitectónica – acabados de alta gama Cocina Semel – aire acondicionado VRF – carpintería personalizada Proyecto TAMA 38: ascensor, estacionamiento robótico, zonas comunes renovadas Ubicación: Shlomo HaMelekh Street (Old North), calle tranquila con vegetación, sólo pequeños edificios Cerca : Lugar Rabin, Dizengoff, HaYarkon Parque, playas Alquilado en la actualidad 12.000 por mes (retorno inmediato) Precio solicitado: 4.990.000 – menor que los precios del promotor del período

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Tel-Aviv, Israel
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