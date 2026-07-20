  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv

Barrio residencial Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
;
Barrio residencial Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv
1
Dejar una solicitud
ID: 38420
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 109

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,25M
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Jerusalén, Israel
de
$934,800
Barrio residencial Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$2,460
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,34M
Está viendo
Barrio residencial Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,59M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse au centre bon emplacement haut standing proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique renove
Bat Yam, Israel
de
$1,71M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immense terrasse gindi
Barrio residencial Immense terrasse gindi
Barrio residencial Immense terrasse gindi
Barrio residencial Immense terrasse gindi
Barrio residencial Immense terrasse gindi
Mostrar todo Barrio residencial Immense terrasse gindi
Barrio residencial Immense terrasse gindi
Tel-Aviv, Israel
de
$2,69M
Excepcional apartamento en venta en Tel-Aviv, en el complejo Gindi! Edificio con cuidador 24/7, sala de fiestas y gran parque en la parte inferior del edificio. 7a planta con ascensores. 4 habitaciones (5 habitaciones originalmente), 2 baños. 112m2 + 115m2 terraza con una gran parte abierta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir