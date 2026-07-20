Barrio residencial Penthouse immeuble de standing rothschild

Ático en venta en Tel Aviv en Rothschild - Construcción permanente - Cerca de 118,5 m2 - Aproximadamente 16,5 m2 de balcón en la planta baja - Más un techo de unos 67 m2 en el catastro Un ático único y bien diseñado, en uno de los edificios más bellos de Tel Aviv! ▪️4 dormitorios incluyendo una suite principal ▪️2 baños ▪️3 exposiciones ▪️Ascensor al primer piso ▪️¡Estacionamiento privado y asignado! Precio: 11.150.000 NSI