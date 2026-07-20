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Barrio residencial Penthouse immeuble de standing rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38323
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahmani, 31

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Ático en venta en Tel Aviv en Rothschild - Construcción permanente - Cerca de 118,5 m2 - Aproximadamente 16,5 m2 de balcón en la planta baja - Más un techo de unos 67 m2 en el catastro Un ático único y bien diseñado, en uno de los edificios más bellos de Tel Aviv! ▪️4 dormitorios incluyendo una suite principal ▪️2 baños ▪️3 exposiciones ▪️Ascensor al primer piso ▪️¡Estacionamiento privado y asignado! Precio: 11.150.000 NSI

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