  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Projet neuf raanana

Barrio residencial Projet neuf raanana

Ra'anana, Israel
de
$1,20M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 38500
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Motzkin, 19

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$649,440
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Avec terrasse bien agence clair dans rue calme luxueux projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Asdod, Israel
de
$498,560
Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Israel
de
$1,94M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir