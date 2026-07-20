Barrio residencial Midtown 3 pieces

Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre situada en el centro de Tel Aviv, cerca de los jardines de Sarona, Azrieli, el centro de la ciudad y fácilmente accesible en transporte público, con entrada y salida de la ciudad. El edificio ofrece servicios integrales, incluyendo un lujoso vestíbulo con guardia 24/7, gimnasio y piscina al aire libre y más...! El apartamento es luminoso y cómodo. 11a planta con 6 ascensores. Tres habitaciones. 68 m2 + 10 m2 de terraza. 1 plaza de aparcamiento. Mamad. Vista abierta. Precio: 3.400.000sh