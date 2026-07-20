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Barrio residencial Midtown 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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$1,12M
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ID: 38361
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Menachem Begin

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre situada en el centro de Tel Aviv, cerca de los jardines de Sarona, Azrieli, el centro de la ciudad y fácilmente accesible en transporte público, con entrada y salida de la ciudad. El edificio ofrece servicios integrales, incluyendo un lujoso vestíbulo con guardia 24/7, gimnasio y piscina al aire libre y más...! El apartamento es luminoso y cómodo. 11a planta con 6 ascensores. Tres habitaciones. 68 m2 + 10 m2 de terraza. 1 plaza de aparcamiento. Mamad. Vista abierta. Precio: 3.400.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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