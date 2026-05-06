Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Entregado en diciembre 2026 Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un nuevo centro cultural con una biblioteca de cine enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. Apartamento de 4 habitaciones 94m2 y 12m2 terraza en la planta 14 Precio: 3.200.000 sh incluyendo 1 bodega y 1 estacionamiento Apartamento de 4 habitaciones 104m2 y 12m2 terraza en la 4a planta Precio : 3,400,000 sh incluyendo 1 bodega y 1 estacionamiento Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.