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Barrio residencial Har homa vue degagee

Jerusalén, Israel
de
$1,20M
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11
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ID: 38386
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Arieh Vershvaski, 5

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Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Har Homa. Edificio reciente. Apartamento bien arreglado con vista abierta. 3a planta con ascensor. Cinco piezas. 2 baños. 110m2 + 15m2 terraza. 2 plazas de aparcamiento. 3 exposiciones. Precio: 3 650 000 sh.

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Jerusalén, Israel
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