  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Haifa
  4. Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement

Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement

Haifa, Israel
de
$1,03M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 38691
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Haifa Subdistrict
  • Ciudad
    Haifa
  • Dirección
    Herzliya

Localización en el mapa

Haifa, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,44M
Barrio residencial Bel appartement vue sur la mer
Asdod, Israel
de
$754,400
Barrio residencial Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Haifa, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Mostrar todo Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Asdod, Israel
de
$924,304
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,33M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble nova shouk netanya
Barrio residencial Immeuble nova shouk netanya
Barrio residencial Immeuble nova shouk netanya
Barrio residencial Immeuble nova shouk netanya
Barrio residencial Immeuble nova shouk netanya
Barrio residencial Immeuble nova shouk netanya
Netanya, Israel
de
$492,000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir