  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu

Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu

Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 38362
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Meir Feinstein, 10

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Ramat Aviv Gimel, idealmente situado en un entorno central y muy tranquilo. Procedimiento en curso para la adición de un mirpeset de 17 m2 que se construirá en agosto. Completamente renombrada – sintesis. 3a planta en 8, con 2 ascensores. 4 habitaciones, 139 m2, 2 baños. Immense sala de estar. 1 plaza de aparcamiento. Miklat en el edificio. Precio: 5.480.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$606,800
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial Vieux nord rez de chaussee avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$902,000
Barrio residencial Duplex situe quartier bougrashov a 15 min de la mer parking ascenseur terrasse 45 m
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Está viendo
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Mostrar todo Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Rishon LeZion, Israel
de
$1,61M
Exclusiva - Propiedad excepcional en el distrito de Colonia Americana de Rishon LeZion!!! Casa unifamiliar única e impresionante en una parcela de unos 230m2 con 165m2 construidos, 6.5 habitaciones, mamada, posibilidad de crear una vivienda. Completamente renovado, nuevas instalaciones eléct…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Mostrar todo Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Barrio residencial Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Rishon LeZion, Israel
de
$574,000
Nueva venta exclusivamente Rara oportunidad en el centro de la ciudad – 3 habitaciones con ascensor y aparcamiento cubierto en tabú sólo 1 750 000 - ? Downtown Rishon LeZion * Apartamento de 3 habitaciones. * Aproximadamente 80 m2. * 5th floor out of 6. * Levanta. * Estacionamiento cubierto…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Rishon LeZion, Israel
de
$1,15M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir