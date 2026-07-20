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Barrio residencial Immense terrasse gindi

Tel-Aviv, Israel
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$2,69M
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ID: 38369
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaHashmonaim, 96

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Excepcional apartamento en venta en Tel-Aviv, en el complejo Gindi! Edificio con cuidador 24/7, sala de fiestas y gran parque en la parte inferior del edificio. 7a planta con ascensores. 4 habitaciones (5 habitaciones originalmente), 2 baños. 112m2 + 115m2 terraza con una gran parte abierta al cielo. 2 plazas de aparcamiento. Mamad. Precio: 8 200 000sh

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Tel-Aviv, Israel
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