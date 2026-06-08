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Barrio residencial Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

Ra'anana, Israel
de
$18,90M
;
9
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ID: 37948
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

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✨ Casa independiente de lujo con piscina – East Raanana ✨En uno de los barrios más buscados de Raanana Este, cerca de la Sinagoga Ohel Ari, esta casa unifamiliar construida hace sólo 3 años ofrece un ambiente de vida raro, moderno y elegante. Dividida por más de 8 habitaciones, la propiedad ofrece hermosas áreas de recepción, una excelente altura de techo y circulación de fluidos diseñados para una cómoda vida familiar. ✔️ Piscina ✔️ Ascensor privado ✔️ sótano muy grande con sala de cine ✔️ Hermosa suite parental ✔️ Terraza junto a la cocina ✔️ Servicios modernos ✔️ Casa reciente sólo 3 años Una propiedad luminosa y refinada, combinando confort moderno, volúmenes y búsqueda de ubicación.

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Ra'anana, Israel
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