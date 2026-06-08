Barrio residencial Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

✨ Casa independiente de lujo con piscina – East Raanana ✨En uno de los barrios más buscados de Raanana Este, cerca de la Sinagoga Ohel Ari, esta casa unifamiliar construida hace sólo 3 años ofrece un ambiente de vida raro, moderno y elegante. Dividida por más de 8 habitaciones, la propiedad ofrece hermosas áreas de recepción, una excelente altura de techo y circulación de fluidos diseñados para una cómoda vida familiar. ✔️ Piscina ✔️ Ascensor privado ✔️ sótano muy grande con sala de cine ✔️ Hermosa suite parental ✔️ Terraza junto a la cocina ✔️ Servicios modernos ✔️ Casa reciente sólo 3 años Una propiedad luminosa y refinada, combinando confort moderno, volúmenes y búsqueda de ubicación.