Barrio residencial Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

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✨ Casa independiente de lujo con piscina – East Raanana ✨En uno de los barrios más buscados de Raanana Este, cerca de la Sinagoga Ohel Ari, esta casa unifamiliar construida hace sólo 3 años ofrece un ambiente de vida raro, moderno y elegante.
Dividida por más de 8 habitaciones, la propiedad ofrece hermosas áreas de recepción, una excelente altura de techo y circulación de fluidos diseñados para una cómoda vida familiar.
✔️ Piscina
✔️ Ascensor privado
✔️ sótano muy grande con sala de cine
✔️ Hermosa suite parental
✔️ Terraza junto a la cocina
✔️ Servicios modernos
✔️ Casa reciente sólo 3 años
Una propiedad luminosa y refinada, combinando confort moderno, volúmenes y búsqueda de ubicación.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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