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Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Bat Yam, Israel
de
$2,50M
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7
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ID: 37583
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Masarik

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Apartamento 3 y media habitaciones, segunda línea de mar 71 m2 + 9 m2 balcón Tres piezas y media 4a planta Exposición al oeste – muy brillante Plaza de estacionamiento incluida Edificio entregado hace 3 años Apartamento ya alquilado – ideal para inversores Posibilidad de quitar fácilmente los inquilinos para moverse Situado en la segunda línea del mar, a pocos minutos a pie de la playa Cerca de la avenida Atzmaout y todas las comodidades: – Camino y transporte público – Tiendas, restaurantes, cafés – Sinagogas – Escuelas y guarderías Aspectos destacados del apartamento: – Acogedor balcón con vista abierta – Cocina abierta y luminoso salón – Nuevo edificio, seguro con ascensor – Quieto, buscado y muy bien servido Rara oportunidad – Para visitar rápidamente.

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Bat Yam, Israel
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