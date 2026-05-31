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Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37852
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Eliyahu Sapir, 7

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ático de una planta muy bien situado con una superficie de 150m2 con una terraza de 70m2 en el mismo nivel en la 5a planta con ascensor que llega directamente al apartamento. Hermosa vista del apartamento, muy grande ventana de la bahía, muy luminoso y tranquilo a pocos pasos del teatro Habima y la calle Dizengoff. Muy bonita altura bajo techos Aparcamiento

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Tel-Aviv, Israel
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