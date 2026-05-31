  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff

Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 37657
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yodfat, 2

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como parte del proyecto TAMA 38, 2 habitaciones, 51 m2 Balcón : 6 m2 con vistas a la espalda, tranquila 6a planta con ascensor Con sala de seguridad (Mamad) Una propiedad rara que combina la ubicación central, comodidades tranquilas y modernas. Nuevo precio: 3.750.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bon emplacement
Netanya, Israel
de
$142,000
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$4,19M
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Jerusalén, Israel
de
$22,00M
Está viendo
Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$4,69M
Proyecto pastoral Jerusalén Descubra el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat Yovel, este excepcional proyecto inmobiliario le ofrece la oportunidad de vivir en una residencia de alta gama que combina comodidad y modernidad. Compuesto por apartamentos de 2 a 5 habitaciones, es…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,56M
FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 baño, 2 aseos Ático dúplex Acabados de alta gama Aparcamiento Nuevo edificio Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet raanana centre ville
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,98M
HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir