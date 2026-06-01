Barrio residencial Jardin au tabo

Excepcional, una de las únicas propiedades en Kiryat Moché para tener un gran jardín en propiedad completa. Amplia habitación luminosa de tres habitaciones con una triple exposición, para renovar, cerca del transporte, establecimientos y línea de tranvía verde, en una calle tranquila, posibilidad de acomodarlo en 4P + construcción de una gran mamada para una 5a habitación. 3 metros de altura bajo techo, entrada privada a través del jardín, y dos balcones con vistas al jardín. Proyecto de Pinouy Binouy potencial. ¡No te lo pierdas!