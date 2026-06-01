  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial Ramez 3 quartier ramez rishon lezion

Barrio residencial Ramez 3 quartier ramez rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$2,55M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 36981
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto en el corazón del distrito de Ramez - acabados de alta gama

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$445,000
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,28M
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
de
$818,800
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Está viendo
Barrio residencial Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,55M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Barrio residencial Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israel
de
$5,50M
Sole agent: Tel Aviv city centre Situado en 13 Sprinzak Street, en una zona tranquila y buscada, cerca del Cineteque y todas las instituciones culturales de Tel Aviv: Un nuevo apartamento de 3 habitaciones en construcción, con servicios de alta gama y diseño óptimo. Disponible en 2 1/2 años.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ascalón, Israel
de
$1,69M
En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod Situado en la prestigiosa residencia de la Torre Dimri, en el corazón del popular distrito de la ciudad en Ashdod, este magnífico apartamento de 5 habitaciones ofrece una calidad de vida excepcional, frente al mar. Con …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a poco…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir