  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial 3 pieces balcon parking

Barrio residencial 3 pieces balcon parking

Ramat Gan, Israel
de
$947,850
;
5
Dejar una solicitud
ID: 37735
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Ben Gurion,

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Y cuadrada de Ramat Gan 72 m2 + balcón Ascenseur + mamad + estacionamiento Super inversión

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet
Asdod, Israel
de
$1,17M
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$834,250
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Ra'anana, Israel
de
$3,58M
Barrio residencial Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Ramat Gan, Israel
de
$9,90M
Está viendo
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Ramat Gan, Israel
de
$947,850
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,59M
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$4,16M
Proyecto pastoral Jerusalén Descubra el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat Yovel, este excepcional proyecto inmobiliario le ofrece la oportunidad de vivir en una residencia de alta gama que combina comodidad y modernidad. Compuesto por apartamentos de 2 a 5 habitaciones, es…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,73M
En el nuevo norte, cerca del parque Hayarkon. 82 Weizmann Street. Un proyecto de lujo de Acro Real Estate y Ken Hator. El apartamento está listo para entrar - nunca ha sido habitado. En la séptima planta, vista oeste abierta. Un amplio apartamento de 3 habitaciones de 75 m2 + 12 m2 de terraz…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir