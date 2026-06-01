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Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
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$3,38M
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ID: 37000
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Sobre el complejo

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Venta propiedad rara en planta alta con sensación de privacidad, espacios abiertos y vistas al mar impresionantes ▪️ 104 m2 4 exposiciones - desde la terraza vista noroeste, este ▪️ 40 m2 terraza periférica ▪️ 12a planta con vista abierta y hermosa ▪️ 4 exposiciones completas – East-North-West-South ▪️ Vista abierta del mar y el horizonte desde todos los ángulos El apartamento ha sufrido una renovación completa y limpia de alto nivel, con un diseño perfecto para una familia que busca una verdadera calidad de vida. ✔️ Reforma completa hace un año ✔️ Calefacción de agua de gas ✔️ Mini aire acondicionado central ✔️ Espaciosa y luminosa sala de estar con salida a la terraza de ensueño ✔️ Cocina de carpintería personalizada con armarios de vidrio ✔️ Lujosa suite parental incluyendo: vestidor + aseo y ducha privada ✔️ Grandes y espaciosos baños adicionales y ducha - mármol coreano en baños ✔️ Lavadero separado ✔️ Habitación con carpintería integrada ✔️ Mamad 14 m2 - dimensiones excepcionales ✔️ 2 plazas de aparcamiento en serie ✔️ El apartamento se puede vender amueblado según negociación Liberación rápida o flexible. Edificio lujoso y mantenido que comprende: ?️ Sala de deportes ? Sauna ? Duchas ?️ Lujoso hall de entrada y atmósfera de pie real

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Rishon LeZion, Israel
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