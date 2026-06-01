Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion

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Venta propiedad rara en planta alta con sensación de privacidad, espacios abiertos y vistas al mar impresionantes
▪️ 104 m2 4 exposiciones - desde la terraza vista noroeste, este
▪️ 40 m2 terraza periférica
▪️ 12a planta con vista abierta y hermosa
▪️ 4 exposiciones completas – East-North-West-South
▪️ Vista abierta del mar y el horizonte desde todos los ángulos
El apartamento ha sufrido una renovación completa y limpia de alto nivel, con un diseño perfecto para una familia que busca una verdadera calidad de vida.
✔️ Reforma completa hace un año
✔️ Calefacción de agua de gas
✔️ Mini aire acondicionado central
✔️ Espaciosa y luminosa sala de estar con salida a la terraza de ensueño
✔️ Cocina de carpintería personalizada con armarios de vidrio
✔️ Lujosa suite parental incluyendo: vestidor + aseo y ducha privada
✔️ Grandes y espaciosos baños adicionales y ducha - mármol coreano en baños
✔️ Lavadero separado
✔️ Habitación con carpintería integrada
✔️ Mamad 14 m2 - dimensiones excepcionales
✔️ 2 plazas de aparcamiento en serie
✔️ El apartamento se puede vender amueblado según negociación
Liberación rápida o flexible.
Edificio lujoso y mantenido que comprende: ?️ Sala de deportes
? Sauna
? Duchas
?️ Lujoso hall de entrada y atmósfera de pie real
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
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Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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