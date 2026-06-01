  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Ra'anana, Israel
de
$3,49M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 37423
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el centro de Raanana, a 2 minutos a pie de todas las tiendas y servicios. Muy agradable 4 habitaciones con mirpeset al oeste, aparcamiento y bodega. Muy brillante. Mamá incluida.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,56M
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$4,51M
Barrio residencial Baka ramat baka
Jerusalén, Israel
de
$2,095
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$12,425
Está viendo
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$3,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Mostrar todo Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Israel
de
$990,450
Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista increíble a la reserva natural! Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Aqua Sea & Park, firmado por el reconocido desarrollador Amram Avraham. Sus características: - Una superficie de 125 m2 - Un …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$6,50M
Residencias en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio. Kadima seduce por su entorno de vida excepcion…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Mostrar todo Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Hadera, Israel
de
$2,25M
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Hermoso edificio con piedra, madera y plantas, - Etapa 4/6, - Esplénd…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir