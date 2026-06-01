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Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception

Tel-Aviv, Israel
de
$958,500
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6
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ID: 37396
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahad HaAm, 29

Sobre el complejo

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Edificio ecléctico. Producto raro. Muy agradable tranquilo y buscada calle. Bonitos beneficios.

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Tel-Aviv, Israel
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