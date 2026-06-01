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Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israel
de
$6,25M
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ID: 37365
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

Sobre el complejo

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En el proyecto BSR Sarona Nuevo para venta exclusiva Magnífico apartamento de 4 habitaciones con impresionantes vistas al Parque Sarona 103 m2 + terraza soleada de 9 m2 21a planta Orientación Sur y Este Mamad Aparcamiento subterráneo gimnasio de lujo, club residencial, sistema de seguridad y prestigiosa sala de entrada Entrega prevista: final 2025

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Tel-Aviv, Israel
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