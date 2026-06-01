  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Excellent emplacement

Barrio residencial Excellent emplacement

Ra'anana, Israel
de
$2,90M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 37425
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Raanana es buscada. Edificio después de Tama. 4 habitaciones totalmente reformadas. Habitaciones grandes. Cerca de todas las tiendas y Ariel School.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$422,450
Barrio residencial Baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$4,19M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$5,50M
Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura
Hadera, Israel
de
$834,250
Está viendo
Barrio residencial Excellent emplacement
Ra'anana, Israel
de
$2,90M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
*Nuevo ático en venta exclusivamente* *Abrir a la oficina* *Atico único en venta - Exclusivo mandato* Shlomo Ameleh Street 73 - Tel Aviv Ubicación conveniente Distrito: Ben Gurion Edificio: Edificio renovado Planta: 4a planta Tipo: Ático Superficie: 79 m2 + terraza 21 m2 Ascensor: ✅Apa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,98M
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,66M
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir