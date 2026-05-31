  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer

Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 37734
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Jabotinsky, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nueva construcción entre Gordon y Hilton. Co-propiedad de 7 plantas con 2 ascensores. Gimnasio en el edificio. Estándar de alta gama. Celda privada de 12m2. Edición Diciembre 2026. Garantías bancarias. Perfecto como primera compra, apartamento de vacaciones, pie a tierra o inversión.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,94M
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Appartement a louer centre ville jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,189
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$4,49M
Barrio residencial 3 pieces a la marina dashkelon
Ascalón, Israel
de
$479,250
Está viendo
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$6,80M
Residencias en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio. Kadima seduce por su entorno de vida excepcion…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$372,750
Una oportunidad especial para los inversores
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$15,000
Hamaalot – Centro Pequeña calle central en el corazón del centro de la ciudad Apartamento en la 3a planta de 5 Ascensor No hay aparcamiento 4 m2 balcón 4 piezas – 120 m2 3 aseos 2 baños Totalmente amueblado de alto standing Aire acondicionado independiente en cada habitación Calefacción…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir