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Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35967
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 23

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EXCLUSIVENESS – FOR SALE ?️ Shenkin, cerca del mercado del Carmelo Ubicación Premium – a pocos pasos del bulevar Rothschild, el mercado del Carmelo y el mar. Ático dúplex situado en un nuevo edificio de tiendas con ascensor. ✨ Características principales: • 135 m2 interiores + 46 m2 terrazas • Luminoso salón con cocina abierta • 3 dormitorios ( suite matrimonial con balcón privado) • Planta alta con terraza de 40 m2, cocina al aire libre y zona de barbacoa • Cueva / almacenamiento Precio de venta: NIS 9,890,000 Bayit de vaa : 900 NIS Arnona: 1 800 NIS (bimestral) Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 1 mes + IVA Licencia No 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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