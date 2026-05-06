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Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
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$1,79M
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ID: 35997
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 17

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Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... * Mamad * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos Alta rentabilidad en caso de alquiler de coches Airbnb alta demanda y tasa de ocupación en esta área Un apartamento idéntico también está en venta en la primera planta

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