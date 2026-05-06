  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,20M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35952
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Elifelet, 18

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambiente de vida elegante y refinado, dentro de un proyecto arquitectónico de alta gama. Detalles de la propiedad: - Superficie interior: 48 m2 - Terraza : 10 m2 - Planta: 5 de 13 - Orientación : Sudeste, muy luminoso con vista clara - 1 habitación cómoda - Sala de estar con cocina abierta - Baño moderno - Mamad (espacio seguro) - Aparcamiento privado - Cave Beneficios de la residencia: - Guardia 24/7 - Sala de deportes - Piscina al aire libre en el edificio Precio: 3.560.000 litai Precio por m2: 67 300 ILS/m2 (calculado basado en 52 m2, incluyendo el 50% de la terraza) Ubicación de elección: En la encrucijada de Florentin y Neve Tsedek, cerca del parque Hamesila, galerías de arte, cafés, restaurantes y cerca del mar. Rara oportunidad – perfecta para una residencia principal, un pie a tierra o una inversión permanente. Hablamos francés, inglés y hebreo. Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$605,020
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$3,68M
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$5,04M
Barrio residencial Baka maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$3,99M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,67M
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartament…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,27M
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Terrasse souccah
Barrio residencial Terrasse souccah
Barrio residencial Terrasse souccah
Barrio residencial Terrasse souccah
Barrio residencial Terrasse souccah
Mostrar todo Barrio residencial Terrasse souccah
Barrio residencial Terrasse souccah
Ascalón, Israel
de
$567,840
Muy amplio apartamento de 4 habitaciones en el distrito de Agamim con terraza soccah
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir