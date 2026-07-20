Barrio residencial Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

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Venta – Bat Yama
Situado en una torre de alta gama, este apartamento ofrece servicios de alta gama y una excepcional vista al mar.
Características de la propiedad:
• 5 habitaciones – 115 m2 de espacio habitable
• Terraza solar de 14 m2 con vista total al mar
• Alto nivel, excelente brillo
• Cocina totalmente reformada con acabados de calidad
• Suite principal con baño privado (ducha + aseo)
• 2 plazas de aparcamiento
Aspectos destacados:
• Edificio nuevo y prestigioso
• Vista panorámica al mar desde el salón y la terraza
• Ubicación buscada en Rothschild, cerca de la playa
Rara en el mercado, ideal para la principal residencia o inversión del patrimonio por el mar.
PRECIOS : 5.590.000 NIS
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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