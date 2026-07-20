Barrio residencial Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Venta – Bat Yama Situado en una torre de alta gama, este apartamento ofrece servicios de alta gama y una excepcional vista al mar. Características de la propiedad: • 5 habitaciones – 115 m2 de espacio habitable • Terraza solar de 14 m2 con vista total al mar • Alto nivel, excelente brillo • Cocina totalmente reformada con acabados de calidad • Suite principal con baño privado (ducha + aseo) • 2 plazas de aparcamiento Aspectos destacados: • Edificio nuevo y prestigioso • Vista panorámica al mar desde el salón y la terraza • Ubicación buscada en Rothschild, cerca de la playa Rara en el mercado, ideal para la principal residencia o inversión del patrimonio por el mar. PRECIOS : 5.590.000 NIS