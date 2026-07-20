  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Barrio residencial Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Bat Yam, Israel
de
$1,62M
20/7/26
$1,62M
20/7/26
$1,66M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38264
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Rothschild

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Bat Yama Situado en una torre de alta gama, este apartamento ofrece servicios de alta gama y una excepcional vista al mar. Características de la propiedad: • 5 habitaciones – 115 m2 de espacio habitable • Terraza solar de 14 m2 con vista total al mar • Alto nivel, excelente brillo • Cocina totalmente reformada con acabados de calidad • Suite principal con baño privado (ducha + aseo) • 2 plazas de aparcamiento Aspectos destacados: • Edificio nuevo y prestigioso • Vista panorámica al mar desde el salón y la terraza • Ubicación buscada en Rothschild, cerca de la playa Rara en el mercado, ideal para la principal residencia o inversión del patrimonio por el mar. PRECIOS : 5.590.000 NIS

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Rishon LeZion, Israel
de
$1,23M
Barrio residencial Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$849,520
Barrio residencial Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Netanya, Israel
de
$3,28M
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,21M
Está viendo
Barrio residencial Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower
Bat Yam, Israel
de
$1,62M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique appartement quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement quartier basel
Barrio residencial Magnifique appartement quartier basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Netanya, Israel
de
$751,120
Nuevo Mini Ático en venta en Netanya centro! Nuevo edificio con hermoso vestíbulo! 13a planta con 3 ascensores 3 piezas 2 baños 93m2 + 13m2 terraza Soccah con vista al mar 1 estacionamiento Precio: 2.290.000sh Vacío de carga : 450sh/mes Arnona: 500sh/mes Para más información: Israel: 052,57…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir