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Barrio residencial Avec terrasse bien agence renove

Asdod, Israel
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ID: 38688
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Rothschild

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Asdod, Israel
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