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Barrio residencial Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction

Tel-Aviv, Israel
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$1,94M
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Barrio residencial Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
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ID: 38285
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Shaprut, 13

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Apartamento nuevo en venta 13-15 Ben Street Shafrot, en un nuevo programa inmobiliario de prestigio firmado ALMI En construcción. Se ofrece un apartamento con jardín con un diseño óptimo! 94 m2 de espacio habitable + 37 m2 de jardín. 3.5 piezas. En un edificio de lujo. Estacionamiento subterráneo. Alquiler mensual durante la construcción: 6.900 NIS. Entrega prevista: 2028.

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