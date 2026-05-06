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Barrio residencial Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35531
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Feivel, 11

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Nuevo en venta exclusivamente En 4 rue Favel cerca de kikar hamedina y arlozorov en una calle tranquila En un nuevo programa inmobiliario y de prestigio firmado incluso Derech Precioso apartamento 3 habitaciones 71 m2 + una lujosa terraza soleada de 8 m2 Primera planta Mamad en el apartamento ¿Estacionamiento subterráneo?️¡Una bodega adyacente al estacionamiento!

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Tel-Aviv, Israel
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