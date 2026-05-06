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Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Aviv, Israel
de
$2,57M
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ID: 35966
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yodfat, 2

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Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de un distrito en desarrollo de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: • Superficie interior: 116 m2 • Espacios exteriores: dos balcones de 14 m2 • Número total de piezas : 4 • Planta: 3a con ascensor • Salas: 3 • Baños : 2 • Habitación asegurada (Mamad) • Aparcamiento privado • Área de almacenamiento privada/cava • Múltiples exposiciones que ofrecen un excelente brillo natural Premium Real Estate Licencia No 31928721 Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

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Tel-Aviv, Israel
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