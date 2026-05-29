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Barrio residencial Superbe 3 pieces en face de la cinemateque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois

Tel-Aviv, Israel
de
$5,50M
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Barrio residencial Superbe 3 pieces en face de la cinemateque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
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ID: 36889
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sprinzak, 13

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Sole agent: Tel Aviv city centre Situado en 13 Sprinzak Street, en una zona tranquila y buscada, cerca del Cineteque y todas las instituciones culturales de Tel Aviv: Un nuevo apartamento de 3 habitaciones en construcción, con servicios de alta gama y diseño óptimo. Disponible en 2 1/2 años. Superficie habitable de aproximadamente 80 m2 Terraza solar de unos 6 m2 Barrio tranquilo e íntimo Jardín bien mantenido Aparcamiento Cave 2 ascensores Nuevo edificio en construcción Una rara combinación: ubicación central, tranquilidad absoluta y confort moderno en el corazón de la ciudad.

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Tel-Aviv, Israel
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