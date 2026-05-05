  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36353
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bograshov, 47 mslwl

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Suntuosa 4 habitaciones renovadas, amuebladas y equipadas. 3 dormitorios grandes, 2 baños. Construyendo Redone. A siete minutos de la playa.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Ascalón, Israel
de
$2,40M
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial Appartement dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Barrio residencial 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,06M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,43M
FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 baño, 2 aseos Ático dúplex Acabados de alta gama Aparcamiento Nuevo edificio Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Producto excepcional para ser incautado. 86m2 espacio habitable + 2 hermosos balcones. Apartamento lleno de encanto e historia. Gran vida, muy buenos servicios. Ascensor, aparcamiento, 15m2 de bodega. Edificio excepcional
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,60M
Hatsfira Street en Bat Yam, callejón tranquilo a 200 metros de la playa y cerca del tranvía de Bat Yam a Tel Aviv Proyecto Pinoui-Binoui (nuevo edificio) al final de la construcción idealmente colocado. Características de alta gama Entrega prevista para junio 2026
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir