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Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc

Tel-Aviv, Israel
de
$3,85M
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ID: 35737
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Antigonus, 7

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Venta exclusiva en la calle Antigonus, cerca del parque Hayarkon y Kikar Milano. Espléndido 3 habitaciones de 62m2 + 10 m2 balcón. Situado en la 4a planta de un edificio que actualmente está siendo renovado, listo en 6 meses. 2 dormitorios y un baño. Vista abierta y muy brillante.

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Tel-Aviv, Israel
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