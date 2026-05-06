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Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Ascalón, Israel
de
$629,000
6/5/26
$629,000
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$625,300
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ID: 35553
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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En Bat-Yam un apartamento de 4 habitaciones con vistas al mar, invertido, muy buen estado

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Ascalón, Israel
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