  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux

Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux

Herzliya, Israel
de
$2,15M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38526
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Sokolov

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Investissement a jerusalem fort potentiel de valorisation
Jerusalén, Israel
de
$656,000
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Appartement de caractere au coeur de talbyeh une adresse rare a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,89M
Barrio residencial Au centre bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
de
$426
Barrio residencial Maison natif 600
Netanya, Israel
de
$4,66M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,15M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Tel-Aviv, Israel
de
$688,800
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$918,400
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot
Netivot, Israel
de
$820,000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir