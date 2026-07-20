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Barrio residencial Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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ID: 38418
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
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    HaRav Berlin, 25

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