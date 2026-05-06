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Barrio residencial Proche de la mer

Ascalón, Israel
de
$663,000
6/5/26
$663,000
5/5/26
$659,100
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5
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ID: 35555
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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En Barnea, una hermosa 5 habitaciones cerca del mar, espacioso

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Ascalón, Israel
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