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Barrio residencial Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
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11
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ID: 38293
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shalom Aleichem, 35

Sobre el complejo

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Nuevo en venta exclusivamente 35 Shalom Aleichem Street Calle tranquila y central, cerca del mar. Se ofrece una propiedad única y excepcional: Apartamento de 5 piezas de 114 m2 en 2 plantas (2a y 3a planta) con una terraza soleada de 11 m2. ¡El elevador sirve ambos niveles! En el primer nivel: Amplia sala de estar / cocina, dormitorio, baño y balcón. En el segundo nivel: 3 dormitorios incluyendo una suite principal con baño. Estacionamiento cubierto (2 plazas). Bien mantenido edificio. ¡Se garantiza la seguridad!

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Tel-Aviv, Israel
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