  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$855,900
;
13
Dejar una solicitud
ID: 35077
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyecto se distingue por su arquitectura contemporánea, combinando elegante diseño y funcionalidad. El edificio consta de 9 plantas y 38 apartamentos de 2 a 4 habitaciones, así como amplios áticos con vistas sin obstáculos y acabados de alta gama. Cada unidad tiene un balcón privado, plaza de aparcamiento y un diseño interior limpio, pensado en cada detalle. Un ambiente de vida ideal Daniel Art Bat Yam combina armoniosamente la vida urbana con la calidad de vida. El proyecto tiene una ubicación central, cerca del mar, principales rutas de transporte, centros comerciales, escuelas y zonas de ocio. Los residentes disfrutan así de una vida cotidiana práctica, agradable e inspiradora en un barrio en desarrollo.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$450,140
Barrio residencial Appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$973,190
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$627,660
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,17M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$855,900
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Situado en una calle tranquila con carácter europeo, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim y el paseo marítimo (300 m). Zona popular con callejones arbolados, cafés, tiendas y espíritu de pueblo. A pie: playas, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurantes, futura tranvía. Aproximadamente 70 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$3,012
¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Sh…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Nuevo en venta exclusivamente 14 Hapardes Street Calle tranquila en el corazón del viejo norte, cerca de Ben Gurion y Kikar Rabin Encantador apartamento 3 habitaciones totalmente reformadas y muy luminosas Disposición óptima 47 m2 3a y media planta (sin ascensor) Potencial
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir