  4. Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare

Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
;
6
ID: 34188
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

Sobre el complejo

Excepcional – Mini Ático de Lujo en Tel Aviv Situado en el piso 24 de la prestigiosa torre Migdal One, en el corazón del atractivo parque Tzameret, este exclusivo mini-penthouse ofrece un estilo de vida raro y exclusivo. 7 habitaciones 380 m2 de servicios de lujo Dos terrazas: • 40 m2 • 12 m2 Decorada con refinamiento por un arquitecto interior, cada detalle ha sido diseñado para combinar elegancia, comodidad y modernidad. Gran edificio : • Guardia 24 horas • Piscina • Sala de deportes 4 plazas de aparcamiento 2 bodegas Una propiedad rara en el mercado, destinada a una clientela que busca prestigio, espacio y una ubicación excepcional en Tel Aviv. Inglés

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

