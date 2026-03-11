  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem

Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem

Jerusalén, Israel
de
$4,58M
;
6
ID: 34511
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

En el famoso proyecto de Holyland. Magnífico ático en venta, que le ofrece vistas panorámicas de toda Jerusalén, situado en la planta superior de la torre. Este Penthaouse está compuesto por 4 dormitorios + un dormitorio familiar, amplia cocina, con un salón doble que da a la terraza de 65 m2, muy hermosa altura bajo techo calidad prestaciones interiores. excepción producto .

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$4,58M
