Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya, autobuses que sirven a todo Israel, fácil acceso a las autopistas Cafés, restaurantes, supermercados y equipo hogareño y todo esto al pie del proyecto Características del proyecto Muy hermoso vestíbulo doble decorado por un arquitecto para la máxima privacidad de los propietarios. En gimnasio, habitación para niños, sala de trabajo Tres educadores incluyendo un Shabat Una vista clara desde los primeros pisos. Proyecto con garantía bancaria Posibilidad de financiamiento del 20% en el contrato y 80% en el manejo de las llaves Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado. Alto servicio estándar Características del apartamento Azulejos a través de la casa 80x80 Preparación para aire acondicionado Mobiliario de baño de calidad Grifos mixtos Puertas interiores de calidad Cocina personalizable Persianas eléctricas a través de la casa Varios apartamentos están en venta 3 habitaciones superficie 79 m2 + 12 m2 terraza 4 habitaciones superficie 102 m2 +12 m2 terraza 5 habitaciones superficie 122 m2 + 20 m2 terraza Para más información contacte Mardochee Khayat