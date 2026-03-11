  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Netanya, Israel
de
$962,445
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34246
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya, autobuses que sirven a todo Israel, fácil acceso a las autopistas Cafés, restaurantes, supermercados y equipo hogareño y todo esto al pie del proyecto Características del proyecto Muy hermoso vestíbulo doble decorado por un arquitecto para la máxima privacidad de los propietarios. En gimnasio, habitación para niños, sala de trabajo Tres educadores incluyendo un Shabat Una vista clara desde los primeros pisos. Proyecto con garantía bancaria Posibilidad de financiamiento del 20% en el contrato y 80% en el manejo de las llaves Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado. Alto servicio estándar Características del apartamento Azulejos a través de la casa 80x80 Preparación para aire acondicionado Mobiliario de baño de calidad Grifos mixtos Puertas interiores de calidad Cocina personalizable Persianas eléctricas a través de la casa Varios apartamentos están en venta 3 habitaciones superficie 79 m2 + 12 m2 terraza 4 habitaciones superficie 102 m2 +12 m2 terraza 5 habitaciones superficie 122 m2 + 20 m2 terraza Para más información contacte Mardochee Khayat

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$962,445
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$815,100
Apartamento 2 habitaciones de 40 m2 Situado en la primera planta de la calle Dizengoff, cerca de Jabotinsky, en el corazón de Tel Aviv. La zona ofrece una vida urbana completa, combinando tiendas, cafeterías, restaurantes y accesibilidad. La propiedad fue diseñada por un arquitecto, con di…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,01M
Apartamento con techos altos y suelos originales en una casa árabe real. En el primer y último piso, 20 pasos, impresionando. Balcón succah, vista degagee
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir