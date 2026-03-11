Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem

En el centro de la ciudad, al lado de las grandes sinagogas, , cerca de la Mamilla y el David citadel HOTEL 7 minutos a pie , en un hermoso edificio de lujo con guardia 24/24, piscina, gimnasio y jacuzzi. Muy bonitas 2 habitaciones en venta de 45 m2 red (superficie israelí 52 m2) muy bien dispuestas y soleadas, con vista abierta + 1 plaza de aparcamiento y 1 bodega. raro producto y disponible inmediatamente.