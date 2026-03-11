Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Venta, apartamento de 2 habitaciones situado en una zona central y buscada de Tel Aviv, Cerca de tiendas, cafeterías y transporte. Apartamento de 50 m2 en la 2a planta (alto 2a planta) en un edificio reciente cerca de 5 años. El apartamento incluye un dormitorio seguro (Mamad), un salón luminoso y un diseño funcional. Tiene una terraza de 27,5 m2 L que ofrece un espacio exterior real. Dos orientaciones (West y Sur) proporcionan un excelente brillo. Una plaza de aparcamiento completa la propiedad. El entorno es dinámico, residencial y apreciado por su calidad de vida e inversión. Precio solicitado: 3.900.000.