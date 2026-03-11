  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier

Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier

Nahariya, Israel
$579,975
5
ID: 34548
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    HaOren

Sobre el complejo

Situado en el nuevo distrito de Shimon Peres de Nahariya, este amplio apartamento de 4 habitaciones de aproximadamente 120 m2 ofrece un luminoso salón con balcón con vista abierta. Cerca del centro comercial Arena, estación de tren y zonas verdes.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$620,730
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,65M
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Descubre el lujo de vivir en Tel Aviv con este nuevo ático ocupando un piso completo, idealmente ubicado en los prestigiosos callejones que rodean Kikar Hamedina, justo en el centro de Tel Aviv. Esta exclusiva propiedad ofrece privacidad, sofisticación y diseño excepcional en una ubicación u…
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Mostrar todo Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
Un dúplex amplio y luminoso, cuidadosamente diseñado para una vida familiar, que ofrece la comodidad y el ambiente de una casa privada. La residencia disfruta de un meticuloso diseño arquitectónico de Dana Oberzon, uno de los arquitectos y diseñadores de interiores más buscados de Israel en …
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$759,266
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
