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Casas en Venta en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

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Salónica
22
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8 propiedades total found
Dúplex 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dúplex 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 5
Este dúplex de una habitación ofrece 72 m2 de espacio interno, totalmente amueblado tras una…
$291 855
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Vista Estate
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Casa de campo en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Salónica. Una vista de la ciudad se abre d…
$301 081
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 149 m²
Venta en construcción maisonette de 149 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$826 496
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 70 m²
Para la venta de viviendas dilapidadas, una casa de campo de 1 plantas con una superficie de…
Precio en demanda
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
En venta casa de 1 piso de 50 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$184 502
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta en construcción maisonette de 200 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$619 872
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Drama, 5to km Drama Kavala: Casa 230 metros cuadrados 3 niveles construidos en una parcela d…
$440 237
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Villa 7 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 7
Área 460 m²
This luxurious secluded villa with panoramic views and a spacious private plot is located in…
$813 563
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