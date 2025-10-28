Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

Salónica
16
Thermi Municipality
308
Municipality of Pylaia Chortiatis
178
Thermaikos Municipality
177
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Thermi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Esta propiedad de lujo se encuentra dentro de una comunidad residencial cerrada, segura y ex…
$941,061
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Thessaloniki Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir