Casas en Venta en Municipality of Thessaloniki, Grecia

Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/1
Venta: Casa 105 metros cuadrados - Ciudad Alta (Ano Poli), Tesalónica En el corazón del pint…
$293,112
Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 105 metros cuadrados en Thessaloniki. La prime…
$431,146
Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 80 metros cuadrados en Thessaloniki. Las venta…
$297,142
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 127 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$462,324
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Piso 2/8
Venta zona adosada de 149 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El adosado se en…
$815,683
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
En venta antigua construcción casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Salónica. La plan…
$711,238
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Área 120 m²
FOR SALE: Casa unida 105 metros cuadrados – Ano Poli, Thessaloniki En el corazón del pintore…
$292,610
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 7/7
Venta de maisonette de 106 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 2 niveles. 7a p…
$479,881
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 5/6
Venta casa adosada de 127 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El adosado se en…
$460,278
Casa 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Drama, 5to km Drama Kavala: Casa 230 metros cuadrados 3 niveles construidos en una parcela d…
$440,237
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Salónica. Una vista de la ciudad se abre d…
$298,462
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Piso 2/8
Venta en construcción maisonette de 149 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$819,309
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 7/7
Casa adosada en venta de 106 metros cuadrados en Salónica. El adosado se encuentra en 2 nive…
$477,757
Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 3
Para la venta de viviendas dilapidadas, una casa de 3 plantas con una superficie de 160 metr…
$713,337
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/1
Venta casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de un dormit…
$433,063
Villa 7 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 7
Área 460 m²
This luxurious secluded villa with panoramic views and a spacious private plot is located in…
$813,563
