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Villas en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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Thermi Municipality
18
Thermaikos Municipality
15
Thermi
14
Municipality of Pylaia Chortiatis
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61 propiedad total found
Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Área 450 m²
Venta villa de 4 plantas con una superficie de 450 metros cuadrados en los suburbios de Saló…
$1,71M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 1 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 1300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja …
Precio en demanda
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Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
Se vende villa de 2 de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano cons…
$944,567
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
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Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 9
Área 450 m²
Se vende villa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un …
$1,89M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 535 m²
Property Code: HPS5723 - Villa FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 595.000 . This 535.00 sq…
$689,037
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Villa en Neoi Epivates, Grecia
Villa
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 4
Área 500 m²
Se vende villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$1,42M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 040 m²
Código de propiedad: HPS176 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 2…
$3,80M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Esta propiedad de lujo se encuentra dentro de una comunidad residencial cerrada, segura y ex…
$941,061
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Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Property Code: HPS4164 - Villa FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 1.400.000 . This 4…
$1,61M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Código de propiedad: HPS2822 - Villa FOR SALE in Thermi Tagarades for € 560.000 . Este 220 m…
$644,477
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 200 m²
Property Code: HPS2743 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3.300…
$3,80M
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Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 584 m²
Venta villa de 3 plantas de 584 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,13M
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Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 671 m²
Código de propiedad: HPS3332 - Chalet en venta en Thermaikos Peraia por € 2.000.000 . Esta V…
$2,30M
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Villa en Epanomi, Grecia
Villa
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,65M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Área 600 m²
En venta 5-almacén villa de 600 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano…
$3,31M
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Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 12
Área 800 m²
Se vende villa de 3 plantas de 800 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
$566,740
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Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 435 m²
Venta villa de 2 plantas de 435 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 3 dormit…
$1,42M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38M
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Villa en Trilofos, Grecia
Villa
Trilofos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 498 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante villa en Trilofos ofrece un lujoso estilo de vida con su condición…
$1,14M
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Villa en Neoi Epivates, Grecia
Villa
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 5
Área 550 m²
Venta villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
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Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 460 m²
Venta villa de 4 plantas de 460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,13M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 2
Área 785 m²
Una tierra de 2 acres que consta de 2 edificios que hacen un total de 785m2 (una casa princi…
$3,42M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 640 m²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónic…
$2,13M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27M
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Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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